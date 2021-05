80대 치매노인, 코로나 백신 30분 사이에 '2번 접종'…관리 체계 도마위

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 80대 남성이 코로나19 백신을 하루 2번 접종한 사실이 드러나 관리 체계가 허술하다는 비판이 나오고 있다.

17일 광주광역시 방역당국에 따르면 지난달 28일 A(85)씨가 서구 예방접종센터에서 화이자 2차 백신을 접종했다.

이상반응을 확인하기 위한 대기시간 동안 문제가 없자 예방접종센터를 나섰지만 치매를 앓고 있던 A씨는 다시 접종센터로 들어갔다. 접종한 지 30여분 만에 또다시 백신을 맞았다.

확인하는 과정에서 접종 사실을 확인해야 했지만 신원만 확인한 채 A씨를 들여보낸 것이다.

이같은 사실을 확인하고 질병청에 보고한 후 이상징후를 관찰했지만 문제는 없었다는 게 방역당국의 설명이다.

현재 A씨는 폐렴 등의 증상으로 병원에서 입원 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

방역당국 관계자는 “과용량 투여로 인해 해당 증상이 발생했는 지에 대해서는 조사 중이다”고 말했다.

