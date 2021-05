[아시아경제 이선애 기자] 소프트센은 케이글라스의 주식 6만주(40%)를 취득하기로 결정했다고 13일 공시했다. 취득금액은 50억원으로 이는 자기자본대비 11.8%에 해당하는 규모이다.

