라온피플, 특허 3건 취득…"AI 스마트팩토리 구축에 적용"

[아시아경제 유현석 기자] 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 23,500 전일대비 50 등락률 +0.21% 거래량 18,882 전일가 23,450 2021.05.13 10:16 장중(20분지연) 관련기사 라온피플 ‘AI 수면무호흡증 진단 소프트웨어’ 식약처 혁신의료기기 지정라온피플, ‘AI 융합 불법복제품 판독 시스템 사업' 수행기관 선정라온피플 "2차전지 AI 검사 계약으로 신규 매출 확대" close 은 ‘딥러닝을 통한 효율적인 디스플레이 패널 보상 방법’, ‘기계학습 환경에 기초한 테스트 환경 설정 방법’ 등에 관한 글로벌 특허 2건과 ‘기판 불량 검사 장치 및 방법’에 관한 국내 기술 특허 1건 등 모두 3건을 취득했다고 13일 밝혔다.

이번 특허는 국내외 제조 기업들의 스마트 팩토리 환경 구축에 따른 머신비전 분야에서 AI 검사 및 검사 환경에 특화된 기술이다. ‘디스플레이 패널의 출력을 보상하는 장치 및 방법’과 관련한 특허는 AI 딥러닝을 통해 패널의 특정 값이 출력되지 않는 부분에 대해 가중치를 조절한다. 기존에 검출이 어려웠던 불량을 자동으로 판별해낼 수 있다. 이 기술로 빠르고 정확한 불량 확인은 물론 다양한 패턴의 불량 식별이 가능해진다는 것이 회사 측의 설명이다.

또 ‘기계학습 환경에 기초한 테스트 환경을 설정하는 방법 및 장치’ 관련 특허는 PCB원판의 불량 검출을 위한 초고속 인공지능 시스템 응용 기술로 국가연구개발 사업에 따른 특허다. 이 특허는 테스트 환경 구성을 위한 가이드를 제공함으로써 실제 학습 환경과 유사하게 설정해주는 등 다양한 조건의 환경과 특수 환경에서AI와 딥러닝 학습을 통해 비정형 불량까지 검출해 낼 수 있도록 하는 기술이다.

아울러 ‘기판 불량 검사 장치 및 방법’은 PCB 등의 회로기판 검사에서 사람이 불량을 재확인할 필요가 없는 기술이다. 라온피플 관계자는 “앞으로 제조 기업들은 각각의 특허기술이 적용된 AI비전 검사로 추가 작업자나 검사 장비의 도입 없이도 정밀하고 정확한 검사를 통해 제조 수율을 높이고, 저비용 고효율의 효과를 기대할 수 있다”며 “AI에 특화된 기술과 국내외 특허를 통해 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 확보하고, 제조업뿐만 아니라 다양한 사업 영역에서 AI 기술이 적용될 수 있도록 AI 환경을 구축해 나가겠다”고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr