GS리테일, 밀양 산지 직송전…지역 농산물 판매 지원 나서

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 오는 18일까지 GS수퍼마켓(GS더프레시)에서 지역 농산물 판매 지원을 위해 ‘밀양 산지 직송전’을 진행한다고 12일 밝혔다.

GS리테일은 2018년 밀양시와 해당 지역 농산물을 활용한 유통 확대 등에 대한 상호 협력 업무 협약을 진행했다. 이를 통해 GS수퍼마켓에서는 매년 밀양 지역 특산물 얼음골 사과, 깻잎, 고추, 햇감자, 표고 버섯 등에 대한 가격 할인 행사를 진행했다. 또한 자연재해로 인해 피해를 입는 농가 지원 행사 등을 진행하고 있으며, 상품개발자(MD)가 월 3회 이상 산지를 방문해 상품개발 논의 등 적극적인 상호 협력 관계를 이어오고 있다.

이번 밀양 산지 직송전에는 지역 특산물 ‘서홍감자’를 전년대비 2배 물량인 70톤 이상 준비했다. 서홍감자는 1년 중 5월만 일시적으로 수확되는 밀양지역 명품 감자로, 겉은 붉은색을 띄지만 속은 하얀색이다. 식감은 포슬포슬하고 담백한 맛을 가지는 특징이 있다. 밀양지역 농산물로 햇당근, 햇양배추 행사도 동시에 진행된다.

편의점 GS25에서는 5월 하순 이후 소포장 상품의 서홍감자를 선보이며, 밀양 특산 속노란 수박을 추가적으로 6월에 판매할 예정이다. 온라인 장보기몰 GS프레시몰에서는 밀양 산지 직송전을 슈퍼마켓 행사와 동일하게 진행된다.

GS리테일 관계자는 “업무 협약을 체결한 지역 특산품을 GS25, GS수퍼마켓 등 다양한 온·오프라인 채널을 통해 판매해 지역 생산자의 판로 확보 및 상호 교류 활성화에 적극 지원하고 있다”며 “품질 좋은 지역 상품이 고객에게 알뜰한 가격에 제공 될 수 있도록 다양한 행사를 적극 준비하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr