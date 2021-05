산업부, '디지털경제동반자협정' 가입관련 공청회…대국민 의견 수렴

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 산업통상자원부가 11일 대한상공회의소에서 디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 관련 대국민 의견수렴을 위한 공청회'를 연다.

DEPA는 싱가포르·뉴질랜드·칠레 3국간 디지털 경제 분야 협력을 강화하기 위한 협정으로 올 1월7일 발효됐다.

정부는 최초의 복수국간 디지털 단독협정인 DEPA 가입을 통해 역내 디지털 규범논의에 동참하는 한편 디지털 신기술·혁신 분야 협력을 확대하여 우리기업의 해외진출을 지원하는 방안을 검토하고 있다. 이에 '통상조약의 체결절차 및 이행에 관한 법률'에 따라 DEPA 가입 계획을 수립하기 앞서 이해관계자와 전문가 등 대국민 의견을 수렴하기 위해 공청회를 진행하는 것이다.

양기욱 산업부 자유무역협정정책관은 "개방형 복수국간 협정을 지향하는 DEPA는 앞으로 아시아·태평양 지역을 중심으로 회원국이 확대될 가능성이 높으며, 우리의 가입을 통해 디지털 협력을 활성화하는 네트워크를 조기에 구축할 수 있을 것으로 예상한다"며

"특히 디지털 경제의 기반이라 할 수 있는 데이터의 가공과 활용, 유통을 촉진하는 디지털 신기술 분야 협력 강화를 통해 정부가 적극적으로 추진하고 있는 디지털 뉴딜 정책의 성공적인 이행에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

