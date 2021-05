[인사]식품의약품안전처

◆국장급 승진

▲식품소비안전국장 우영택 ▲광주지방식품의약품안전청장 김용재 ▲식품의약품안전평가원 식품위해평가부장 윤혜정

◆국장급 전보

▲의약품안전국장 강석연

◆과장급 전보

▲처장비서관 기용기 ▲대변인 강백원 ▲식품안전정책국 식품안전정책과장 최대원 ▲코로나19긴급대응반장 박남수 ▲식품소비안전국 농수산물안전정책과장 오규섭 ▲바이오생약국 첨단바이오의약품TF팀장 김상현 ▲식품의약품안전평가원 연구관리TF팀장 전대훈 ▲식품의약품안전평가원 식품위해평가부 잔류물질과장 문귀임 ▲식품의약품안전평가원 식품위해평가부 신종유해물질과장 이은주 ▲서울지방식품의약품안전청 의료기기안전관리과장 정승태 ▲부산지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 김혜숙 ▲경인지방식품의약품안전청 시험분석센터 유해물질분석과장 강인호 ▲대구지방식품의약품안전청 운영지원과장 김대양 ▲광주지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 황선순 ▲광주지방식품의약품안전청 농축수산물안전과장 변성근 ▲광주지방식품의약품안전청 유해물질분석과장 김종욱 ▲대전지방식품의약품안전청 운영지원과장 이현희 ▲대전지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 유명종 ▲대전지방식품의약품안전청 의료제품실사과장 고용석

김지희 기자 ways@asiae.co.kr