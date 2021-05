윤창현 "'코인런' 현실화 우려 속 정부부처 업무 미루기 바빠"

경찰, 거래소 관계자 조사도 못해

"문제 있는 거래소 계좌 동결 나서야"

[아시아경제 이현주 기자] 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원은 7일 긴급 성명을 내고 "'코인런'이 현실화 될 조짐을 보이고 있다"며 대책 마련을 촉구했다. 코인런은 '뱅크런'을 빗대어 한 말로 이는 은행이 위험해질 때 예금자들이 은행으로 한꺼번에 모여서 대규모 예금 인출을 시도하는 상황을 의미한다.

윤 의원은 "언론 보도에 따르면 '비트소닉'이라는 거래소를 이용해 코인을 구매한 130여명이 75억원 자금인출을 거부당하고 있다"면서 "금융감독원은 소관이 아니다, 한국소비자원도 도와줄 수 없다는 답변을 내놓고 있다"고 지적했다. 이어 그는 "명백한 사기 사건을 지켜보면서도 정부부처는 업무를 미루기 바쁘고 경찰은 지난해 2월 피해 사실을 신고 받고서도 현재까지 거래소 관계자에 대한 조사를 마치지도 못한 상황"이라고 말했다.

가상화폐 거래 사기가 드러나고 있는 와중에도 정부가 늑장 대응을 하고 있다고 윤 의원은 비판했다. 그는 "금융위원회는 2019년 1월부터 올해 3월까지 가상화폐 관련 관계부처 회의를 개최한 사실이 없다고 주장한 반면 국무조정실은 2018년 이후 현재까지 총 20여차례 관계부처 차관회의를 개최하고 있다고 밝혔다"면서 "아무 일을 안 했어도 문제이지만 20여차례 회의를 열고도 현재의 혼란이 발생한 것이면 정부의 무능을 지적하지 않을 수 없다"고 했다.

더욱이 중소벤처기업부를 비롯한 공공기관에서 가상화폐 투자에 나선 것도 문제라고 꼬집었다. 윤 의원에 따르면 2018년 가상화폐 사태이후 중기부 343억원, 산업은행 118억원 등 5개 정부기관의 총 502억원이 가상자산 거래소에 투자됐다. 윤 의원은 "한 쪽에서는 도박이라고 하면서 다른 쪽으로는 투자수익을 올리는 이 행태에 국민들 혼란스러울 지경"이라고 말했다.

윤 의원은 "감사원은 각 부처를 특정해 직무감찰에 나서야 한다"면서 "검경은 즉각 수사 착수, 금융당국은 문제 있는 거래소 계좌 동결에 나서야 한다"고 강조했다.

