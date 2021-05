[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 수지가 화보를 공개하며 근황을 전했다.

최근 수지는 자신의 인스타그램에 브랜드 랑콤과 함께한 화보를 게재했다.

화보 속 수지는 클로즈업에도 당당한 매력을 발산하며 우아한 자태를 뽐내고 있는 모습이다. 특히 그녀의 맑고 투명한 무결점 피부가 돋보인다.

한편 수지는 김태용 감독의 신작 ‘원더랜드’를 통해 새로운 모습을 보여줄 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr