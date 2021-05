코로나19와 싸우다 허 찔린 봄 … A형 감염 환자 증가 추세, 작년보다 2배 넘어

‘엎친 데 덮친 격’ 사람 간 전파 법정감염병 늘어 개인위생·음식물 섭취 주의해야

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19와의 싸움에 쏠리는 동안 또 다른 감염병이 똬리를 틀고 있어 엎친 데 덮친 잔혹한 5월을 맞고 있다.

방역지침을 준수하면서 코로나19 감염 예방에 신경 쓴다고 해도 다른 전염병에 감염될 확률도 커지고 있어 외출·외식에 더 주의가 요구되고 있다.

질병관리청에 따르면 2021년 들어 제2급 법정감염병인 A형 간염 환자가 주당 100명 이하로 유지되다 3월 7일부터 100명 이상으로 증가하기 시작해 4월 말부터 192명으로 급격히 증가했다. 지난해 같은 기간보다 2배 이상 증가한 수준이다.

A형 간염은 사람 간 전파가 일어날 수 있어 본격적으로 나들이가 늘고 가족 간 외식이 잦아지는 5월에는 더욱 증가할 것으로 의료계는 전망하고 있다.

A형 간염은 A형 간염 바이러스 감염에 의한 급성 간염 질환으로 분변과 입 그리고 바이러스에 오염된 물이나 음식물 등의 섭취를 통해 사람 간 전파될 수 있다.

감염 후 바이러스가 장관을 통과해 혈액으로 진입한 뒤 간세포 안에서 증식해 염증을 일으키는 질병이다.

평균 28일 잠복기를 거친 후 발열, 구토, 식욕감퇴, 권태감, 암갈색 소변, 황달 등의 증상이 나타난다.

혈액, 대변 등의 검사를 통해 진단하며 A형 간염 바이러스 치료제가 없어 증상에 따른 대증요법을 시행한다.

대부분 회복되나 잦은 구토로 인한 탈수나 드물게 전격성 간염으로 진행돼 입원치료를 해야 할 수 있다.

대동병원 소화기내시경센터 김지연 과장은 “A형 간염 환자가 증가하고 있는 가운데 5월은 가정의 달로 가족 간 외식이 증가하면서 개인위생 관리와 음식물 섭취에 더욱 주의해야 한다”고 말했다.

김 과장은 “안전성이 확인되지 않은 조개젓 등의 음식 섭취는 삼가며 조개류는 반드시 90℃에서 4분간 열을 가해 섭취해야 한다”고 조언했다.

A형 간염은 전염성이 있어 개인위생 관리에 각별한 주의가 필요하다. A형 간염 예방을 위해서는 음식 섭취 전후로 흐르는 물에 비누를 이용해 30초 이상 손 씻기를 생활화하는 것이 필요하다.

안전한 음식 섭취를 위해 물은 끓여 마시고 음식은 익혀 먹어야 한다. 채소나 과일은 깨끗하게 씻어 껍질을 벗겨 먹는 것이 좋다. A형 간염은 접종을 통해 예방할 수 있는 만큼 예방접종을 받는 것이 좋다고 한다.

