경기도 '코로나 동선 안심이' 인천·서울 등 수도권으로 확대된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 인천광역시와 확진자 공개동선 데이터를 공동 활용하기로 하고 도가 개발해 서비스 중인 '코로나 동선 안심이' 앱에 이를 적용한다.

이에 따라 해당 앱에서는 경기도뿐만 아니라 수도권 전체 확진자 공개동선을 확인할 수 있게 됐다.

수도권 지자체가 데이터를 기반으로 감염병 확산 예방을 위해 협력하는 첫 사례다.

경기도는 7일 서면으로 인천시와 '확진자 공개동선 데이터 공동활용을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약을 통해 두 기관은 ▲지역 내 확진자 공개동선 데이터의 표준 마련 ▲표준화된 확진자 공개동선 데이터의 공유 ▲협약기관에서 운영하는 방역 서비스의 확대와 데이터 활용 상호지원 등에 상호 협력하게 된다.

두 기관은 먼저 경기도에서 운영 중인 '코로나 동선 안심이' 앱 서비스에 경기도, 인천시, 서울시 등 수도권 전체의 확진자 공개동선 데이터를 입력하고 수도권 주민 누구나 앱을 이용해서 위험동선을 확인할 수 있도록 할 계획이다.

경기도는 지난 2월23일 서울대와 협력해 '코로나 동선 안심이' 앱서비스를 정식 시작한 후 사용자들이 요구한 사항을 반영해 동선 확인 지도를 구글 지도에서 네이버 지도로 바꾸고 주요 디자인을 변경하는 등 업그레이드를 통해 사용자의 편의성을 높였다.

이 앱은 안드로이드와 아이폰 사용자 모두 설치가 가능하며, 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 '동선 안심이'로 검색하면 내려받을 수 있다.

임문영 도 미래성장정책관은 "코로나 같은 감염병은 지역을 가려서 발생하지 않지만 데이터나 서비스는 지역별로 개발되고 제공되는 것인 현실"이라며 "경기도, 인천시가 확진자 공개동선 데이터를 공유함으로써 수도권 주민들 모두가 감염병에 대한 불안을 줄이고 코로나 확산 방지에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 경기도는 수도권 간 '확진자 공개동선 데이터 공동활용'에 이어 14개 광역 지자체에도 참여 의사를 조사 중이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr