「오늘의 레시피」 얼갈이 김치

▷주재료(2인분)

얼갈이 1단, 쪽파 6줄기, 양파 1/2개, 굵은 소금 1컵

▷밀가루풀 재료

물 1컵, 밀가루 2

▷양념 재료

홍고추 3, 양파 1/4개, 물 1컵, 새우젓 2, 생강 0.3, 다진 마늘 4, 멸치 액젓 1/3컵, 고춧가루 1컵, 소금 약간

▷만들기

★ 요리 시간 40분(절이는 시간 제외)

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공