전세시장 안정화 대책 속도…올해 3만8000가구 공급

시세보다 싼 공공임대, 내년까지 8만가구

이미 올해 목표 물량의 80% 민간신청 접수

[아시아경제 문제원 기자] 정부가 단기 주택공급방안을 통해 올해 3만8000가구의 ‘공공전세’, ‘비주택 리모델링 주택’ 등을 공급한다. 정부는 이미 민간사업자로부터 올해 목표 공급물량(3만8000가구)의 약 80%에 달하는 3만가구의 사업신청을 받았다고 설명했다.

국토교통부는 6일 "2·4대책 후속조치의 일환으로 추진하는 단기 주택 공급방안과 관련해 지난달 말 기준 민간사업자로부터 약 3만가구의 사업이 신청됐다"고 밝혔다.

단기 주택 공급방안은 신혼·다자녀·고령자 등이 도심 내에 1~2년 안에 입주할 수 있는 신규 주택을 공급하는 내용이다. 신축 매입약정 방식 등으로 도심 내 주택을 확보해 3~4인 가구에게는 중형 평형 위주의 ‘공공 전세주택’을, 1인 가구에게는 ‘비주택 리모델링 주택’을 공급한다.

국토부는 이 방식을 통해 올해 3만8000가구, 내년 4만2000가구 등 총 8만가구를 공급한다. 이 중 서울 물량은 3만2000가구다.

신축 매입약정의 경우 민간사업자가 건축하는 주택을 한국토지주택공사(LH) 등이 매입하기로 사전약정을 체결하고, 준공시 매입해 공급하는 방식이다. 입주자는 시세의 50%이하로 저렴하게 거주할 수 있다. 국토부는 지난달 말까지 민간사업자로부터 약 1만8000가구의 사업을 접수했다. 현재 약 1만4000가구에 대해 약정계약도 체결한 상태다. 국토부는 지난달 말까지 2100가구에 대한 입주자 모집을 진행했고, 올해 말까지 추가로 3900가구에 대한 입주자 모집도 진행할 예정이다.

공공 전세주택은 지난해 11·19 전세대책을 통해 올해부터 처음 도입된 유형이다. 3~4인 가구가 방 3개 이상 중형 평형의 신축주택에서 시세 90%이하의 전세금으로 최대 6년간 거주할 수 있다. 무주택자라면 모두 신청할 수 있고 별도의 소득·자산요건이 없는게 특징이다. 경쟁이 발생할 경우, 무작위 추첨으로 입주자를 선정한다. 민간으로부터 약 9600가구의 사업이 신청됐고 현재 900가구에 대한 계약이 완료됐다. 국토부는 각종 인센티브를 부여해 상반기 내에 약 3000가구의 물량을 더 확보할 계획이다.

비주택 리모델링은 증가하는 1인 주거수요에 대응하기 위해 도심 내 좋은 입지의 호텔·상가·오피스 등을 주택으로 리모델링해 공급하는 사업이다. 현재 민간사업자로부터 총 28건(약 3000가구)의 사업이 신청됐다. 상반기 중 현장조사와 매입심의를 완료하고, 이르면 연말쯤 입주자 모집을 진행할 예정이다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr