경기교육청, 공립학교 운영委 지원

공립학교 운영위원회는 학교운영에 필요한 의사 결정 과정에서 관계하는 사람들이 사전에 서로 의견을 조정ㆍ통합ㆍ견제하기 위해 논의하는 합의제 심의기구다.

경기교육청은 코로나19로 학교운영위원회 구성 및 운영에서 달라지는 내용과 주요 점검 사항을 안내해 각 학교가 자체점검을 실시할 수 있도록 교육지원청과 함께 지원하기로 했다고 6일 밝혔다.

경기교육청은 학교별 자체점검 결과를 토대로 사례 중심 업무편람을 제작 보급하고 관련 법령 개정 검토, 제도 개선 등으로 학교운영위원회 활성화할 계획이다.

정수호 경기교육청 학부모시민협력과장은 "방향과 속도를 가늠할 수 없는 사회변화 속에서 학교자치의 중요성은 더욱 커지고 있다"면서 "학생, 학부모, 교직원, 지역인사가 함께 지역 실정과 학교특성을 고려해 투명하게 학교정책을 결정할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

