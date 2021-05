[포토]중랑구, 면목유수지 하수악취 저감시설 가동식 개최

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 3일 면목유수지에서 하수악취 저감시설의 가동식을 개최했다.

이날 가동식에서는 면목유수지 인근 거주 주민들에게 하수악취 발생현황 및 저감방법에 대해 설명하고 저감시설을 가동했을때와 가동하지 않았을 때 저감효과를 직접 느껴보는 시간을 가졌다.

광화학적 악취 저감시설은 하수관로 내·외부 기온과 압력을 실시간으로 측정해 악취를 탈취 및 살균하고 깨끗한 공기로 변환해 외부로 배출하는 방식이다.

지난해 12월 면목유수지 끝단부에 저감시설’을 설치한 이후 올 1월부터 4월까지 실시된 악취저감 효과 검증 모니터링에서 실제로 93% 악취저감 효과가 있음이 확인됐다.

류경기 중랑구청장은 ”이번 면목유수지 저감시설 설치를 통해 악취없는 쾌적한 생활환경이 마련됐다.“며, “앞으로도 하수도시설에 대한 체계적인 악취저감 사업을 통해 도심 속 하수악취를 줄이는 데 최선을 다하겠다.”고 말했다.

