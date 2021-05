멕시코 지하철 고가철도 붕괴에 최소 15명 사망·70명 부상

고가철도 붕괴로 지하철 추락

현지언론 "부상자 100명 넘을수도"

[아시아경제 김수환 기자] 멕시코 수도 멕시코시티에서 3일(현지시간) 오후 고가철도가 무너져 고가를 지나던 지하철이 추락하는 사고가 발생했다. 이에 80명이 넘는 사상자가 발생했다.

이날 AFP통신은 시 관계자를 인용해 고가철도 사고로 최소 15명이 숨지고 70명이 다쳤다고 전했다. 현지언론 멕시코타임스는 부상자가 100명이 넘는다고 보도하기도 했다.

현재 구조 작업과 환자 치료가 진행 중이어서 사망자 수는 더 늘어날 수도 있다는 관측이 나온다.

클라우디아 쉰바움 멕시코시티 시장은 이날 트위터 계정을 통해 "안타깝게도 사상자가 발생했다"며 "현재 현장에서 구조활동 지휘소 설치 작업을 지원하는 중"이라고 밝혔다.

멕시코 시민보호국(CNPC)에 따르면 이번 사고는 멕시코시티의 메트로 12호선 지하철역인 올리보스역 인근에서 발생했다. 라 호르나다 등 현지언론은 사고가 오후 10시 30분께 발생했다고 보도했다.

사고가 발생한 메트로 12호선은 마르셀로 에브라르드 외교장관이 멕시코시티 시장으로 재임하던 시절에 지어졌다. 에브라르드 장관은 이날 트윗을 통해 "오늘 발생한 일은 정말 비극적인 일"이라며 "사고 수습을 지원하는 데 전력을 기울일 것"이라고 전했다.

한편, 멕시코시티 지하철은 하루 400만명 이상이 이용하며 미주대륙에서 뉴욕시 지하철 다음으로 규모가 크다고 뉴욕타임스(NYT)는 보도했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr