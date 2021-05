강진군청록회부녀회, 작천 주민 집 청소 봉사

작천면 독거어르신에 쾌적한 주거환경 선사

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 강진청록회부녀회(회장 김양희)는 지난 1일 작천면에 홀로 생활하고 있는 어르신 가정을 방문해 청소 봉사활동을 실시했다.

이들은 배우자와 사별하고 오랜 기간 홀로 생활하고 있는 김 모(81세) 씨 댁을 방문해 그동안 쌓아만 놓고 정리하지 못한 쓰레기를 치우고, 집 안 구석구석 청소하며 구슬땀을 흘렸다.

김 모 씨는 81세의 고령으로 오랜 기간 홀로 생활하며 지낸 탓에 집 내·외부에 장기간 적치된 쓰레기를 혼자서 치우기 어려운 실정이었다.

또한, 비위생적인 환경에 노출돼 건강 악화가 우려되고, 화재위험 또한 높은 상황이었다. 처음에는 청소를 거부했으나, 여러 차례의 방문과 설득으로 청소의 필요성을 인식시켜 쾌적한 주거환경을 만들 수 있었다.

김양희 부녀회장은 “어르신이 깨끗한 주거 환경에서 정서적인 안정감을 느끼고 건강하게 생활하기를 바라고 봉사활동을 통해 나 자신 스스로 성숙해가는 느낌”이라고 소감을 전했다.

송방선 작천면장은 “앞으로도 어려운 이웃 개개인의 상황에 맞는 복지서비스를 제공함으로써 소외당하는 일이 없도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr