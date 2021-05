여수해경, 기관고장·어망감김 등 안전사고 잇따라 구조

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수해양경찰서 관내 해역에서 봄철 어선 조업일수가 증가함에 따라 선박 관리자 부주의에 따른 해상 안전사고도 늘어나고 있다.

여수해경에 따르면 지난달 26일 오전 6시16분께 여수시 경호동 소경도 남동방 약 180m 해상에서 39t급 여객선 A호가 운항 준비차 이동 중 원인 미상의 기관 고장으로 표류하던 중 해경에의해 항구로 예인됐다.

또한 지난달 29일 오후 4시31분께 여수시 오동도 남동방 약 1.4㎞ 해상에서 2t급 어선 B호(연안복합, 승선원 2명)가 항해중 엔진과열로 기관고장을 일으켰다.

같은날 오후 7시 20분께 고흥군 영남면 팔영대교 북서방 약 2㎞해상에서 3t급 어선 C호(연안자망, 승선원 2명)가 조업중 스크루에 로프가 감겨 표류돼 민간구조선에 의해 안전지대로 입항조치 됐다.

여수해경은 지난달에만 부주의에 따른 안전사고가 총 9건으로 기관손상 6건, 부유물 감김 1건, 선박 작업 중 사상 2건으로 나타났다고 설명했다.

여수해경 관계자는 “선박 운항 전 사전 점검은 필수이며, 운항 중 해상 지형지물 숙지 및 부유물에 인한 사고가 발생하지 않도록 전방 주의 운항 및 조업 작업 중에도 안전사고에 각별히 주의해 작업해 달라”고 당부했다.

