[아시아경제 송승섭 기자]Sh수협은행은 4일 ‘파주시 제2차 긴급생활안정지원금’ 신청을 받는다고 밝혔다.

지원금은 코로나19 극복과 지역경제 활성화를 위해 마련됐다. 파주시민에 1인당 10만원씩 신용(체크)카드 포인트 형태로 주어진다. 파주시 내 전통시장과 연 매출 10억원 이하 지역 화폐 가맹점에서 이용할 수 있다.

파주시 지원금 홈페이지에서 수협 카드를 등록한 후 사용승인 문자를 수신하면 3개월까지 사용 가능하다. 신청접수는 오는 7일까지 출생연도에 따른 요일 5부제 방식으로 이뤄지고, 이후부터는 자유롭게 신청할 수 있다. 기한은 6월 6일까지다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr