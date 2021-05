GS25 편의점 포스터 '남혐 논란'에…"PX 계약 철회하라" 靑 청원 등장

손가락 모양 '메갈리아' 상징 누리꾼 주장

"군 노고, 헌신 비웃어" 'PX 계약 철회' 靑 청원

[아시아경제 강주희 기자] 편의점 GS25 행사 포스터에 사용된 손 모양 이미지를 두고 '남성혐오 논란'이 일고 있다. GS25는 "고객에게 불편을 줄 수 있는 이미지였다"며 공식 사과했지만, 'GS25의 군부대 PX 계약을 철회해달라'는 청와대 국민청원이 등장하는 등 논란이 일파만파 확산하는 양상을 보이고 있다.

앞서 GS25는 지난 1일 가정의 달을 맞아 캠핑용 식품 등을 판매한다는 내용의 포스터를 공개했다. 그러나 이를 두고 포스터에 사용된 손 모양이 여성 중심 커뮤니티 '메갈리아'에서 남성을 비하할 때 쓰는 손 모양 상징과 비슷하다는 지적이 나왔다.

또 이 포스터에 들어간 영문 문구 'Emotional Camping Must-have Item'(감성적인 캠핑을 위해 반드시 챙겨야 하는 상품)도 문제가 됐다. 일부 누리꾼들은 문구의 각 단어 마지막 글자를 거꾸로 읽으면 메갈리아를 줄여 부르는 말인 '메갈'(megal)이 된다고 지적했다.

이에 대해 GS25는 2일 '감성 캠핑 이벤트 이미지에 대한 사과의 말씀 올립니다'라는 제목의 입장문을 내고 "디자인 일부 도안이 고객님들께 불편을 드릴 여지가 있는 이미지라고 판단했다"며 "이 사안을 무겁게 받아들여 앞으로 논란이 될 만한 내용에 대해 철저히 모니터링해 더욱 세심한 검토와 주의를 기울이겠다"고 사과했다.

이어 "논란이 되고 있는 영어 문구는 포털사이트 번역 결과를 바탕으로 표기했다"며 "이미지 또한 검증된 유료 사이트에서 '힐링 캠핑', '캠핑'이 키워드인 디자인 소스 바탕으로 제작됐다"고 해명했다.

그러나 누리꾼들은 GS25가 과거에도 비슷한 논란을 일으킨 적이 있음을 지적하는 등 반발 여론은 가시지 않고 있다.

2일 청와대 국민청원 게시판에는 'GS25의 군부대 PX 계약을 전면 철회해주십시오'라는 제목의 청원 글이 올라왔다. 이 청원은 3일 4만5000명 이상의 동의를 얻었다.

자신을 해군 전역자라고 밝힌 청원인은 "GS25는 군인을 비하하는 극단적 래디컬 페미니즘 집단인 메갈리아의 상징물을 홍보 포스터에 삽입한 것도 모자라, 여러 차례 수정요청에도 불구하고 지속적으로 교묘하게 로고를 삽입하는 등 상식적으로 이해할 수 없는 행태를 보였다"고 주장했다.

청원인은 또 GS25가 지난해 6월 호국보훈의 달을 맞아 국방부와 협업한 이벤트를 알리는 포스터에도 군인을 비하하는 이미지를 담았다고 지적했다. 그는 "GS25는 국방부에서 배포한 포스터를 수정해 '군'대, '무'궁화, '새'(군무새·군인 비하 표현)를 집어넣어 신성한 병역의 의무를 비하하는 포스터를 배포하거나, 배포된 홍보물에 메갈리아의 상징인 손가락 사인을 지속적으로 포스터에 넣어 배포해 왔다"고 했다.

그는 이어 "GS25는 지난 10여년간 우리 장병들이 피와 땀으로 흘린 노고를 가져가면서 뒤로는 우리 군의 노고와 헌신을 비웃으며 이득을 챙겨가고 있었다"며 "청춘을 바쳐 이 나라를 지키는 우리 군의 사기를 떨어뜨리는 악덕기업 GS25에 더 이상 이득을 쥐여줘서는 안된다"고 강조했다.

