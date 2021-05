순천시 ‘교통안전 지킴이 서포터즈’ 모집

오는 12일까지 모집, 선진 교통문화 확산을 위한 자원봉사자 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 선진 교통안전 문화 확산을 위해 교통안전 지킴이 서포터즈를 오는12일까지 모집한다고 3일 밝혔다.

순천시 교통안전 지킴이 서포터즈는 교통사고 줄이기 및 교통안전 문화도시순천 질서 확립 시민운동으로 순수한 자원봉사로 진행되며 우수참여자에 대해서는 연말 단체표창과 시상금과 더불어 자원봉사 시간을 인정해 준다고 밝혔다.

서포터즈의 주요 활동은 교통안전 캠페인 및 릴레이 챌린지, 사회관계서비스망 등을 통한 교통사고 줄이기 시민홍보 등이다.

특히 거리캠페인 및 SNS 등을 통해 최근 개정된 “안전속도 5030”, 5대 불법 주·정차 차량 금지(어린이 보호구역, 소화전 5m 이내, 교차로 모퉁이 5m 이내, 버스 정류소 10m 이내, 횡단보도), 어린이 교통안전 구호(1단 멈춤 ! 2쪽 저쪽 ! 3초 동안! 4고 예방 !), 횡단보도 스마트폰 사용 금지 등 보행자 안전수칙을 중점으로 홍보할 예정이다.

모집 대상은 선진 교통안전 문화 확산에 관심을 가진 10인이상 개인·단체면 누구나 가능하며 오는 12월까지 8개월간 활동하게 된다.

시 관계자는 “교통안전 문화도시순천 마중물 역할의 교통안전 지킴이 서포터즈 자원봉사에 어린이, 학생, 학부모, 버스·택시업체 관계자, 시민단체, 개인모임 등 다양한 분야의 시민참여를 희망한다”고 밝혔다.

지원 희망자는 시 홈페이지에서 신청서 작성 후 이메일로 제출하면 되며, 자세한 사항은 모집공고 확인 및 시청 교통과 교통관리팀으로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr