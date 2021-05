부산서 백신 접종 후 숨진 이 3명으로 늘어 … 부산시 “접종 이익 더 크다”

4월29일 AZ백신 접종 50대女, 4월24일 50대男, 3월 80대男

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산에서 백신 접종 이후 숨진 이가 3명으로 늘었다.

부산시는 지난 1일 50대 백신 접종자가 숨졌다고 3일 밝혔다.

이 여성은 지난달 29일 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞은 뒤 사흘 만에 숨진 것으로 알려졌다.

이에 앞서 지난달 24일 AZ 백신을 맞은 50대도 지난 1일 숨져 방역 당국이 백신 연관성 조사에 착수한 상태이다.

부산에서 백신 접종 이후로 숨진 이는 3명이다.

방역 당국은 숨진 이들에 대해 백신 연관성 조사를 벌여 인과 관계가 인정되면 피해 보상 심의를 할 예정이다.

부산시는 지난 3월 아스트라제네카 백신을 맞고 숨진 80대는 사망 원인이 백신과 관련이 없는 것으로 조사됐다고 밝혔다.

부산시는 “현재까지 백신 접종 후 이상 반응과 백신과의 인과성을 분석한 정부 조사 결과에 따라 접종 부작용보다 접종 이익이 더 크다고 판단한다”고 백신 접종을 독려했다.

현재 부산시는 보유량 부족으로 지난 1일 이후 사흘째 구군 접종센터에서 화이자 1차 접종은 전면 중단된 상태다.

화이자 백신은 지난달 30일 1170회분이 도착한 이후 추가 배송이 이뤄지지 않고 있다.

현재 남은 화이자 백신은 3만여회분뿐인 것으로 알려졌다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr