영화사 두둥, 지난해 최우수상 수상작 '안동부 체납징수반' 제작 준비

문화체육관광부는 한국국학진흥원, 한국학호남진흥원, 충남역사문화연구원과 함께 10월13일까지 전통 기록문화 활용 영화 시나리오 공모를 한다고 3일 전했다.

고문서, 일기 등을 활용해 90분 내외로 쓴 영화 시나리오 모집이다. 스토리테마파크 누리집에서 제공하는 조선 시대 민간 일기 등을 참고하면 된다. 전문가 심사를 거쳐 수상작 네 편을 뽑는다. 대상 한 편에는 문체부 장관상과 상금 2000만원, 최우수상 한 편에는 한국국학진흥원장상과 상금 1000만원을 준다.

지난해 첫 공모에서 최우수상을 받은 '안동부 체납징수반(작가 류유)'은 현재 영화사 두둥이 제작을 준비하고 있다. 대상 수상작인 '수운서생(작가 강선주)'과 우수상을 받은 '양아록(작가 조유진)'도 제작사와 계약 협의를 진행 중이다.

