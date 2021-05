[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 3일 연이비앤티 연이비앤티 090740 | 코스닥 증권정보 현재가 4,515 전일대비 110 등락률 -2.38% 거래량 282,897 전일가 4,625 2021.05.03 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일아이엠이연이, 사업보고서 지연제출 제재 면제 승인[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close 에 최대주주의 지분 매각설의 사실여부 및 구체적 내용에 대한 조회공시를 요구했다. 답변 시한은 이날 오후 6시까지다.

