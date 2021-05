양천구 신정3동 '넘은들공원 책쉼터' 개관

뷰티, 커피, 팝아트 등 다양한 봄 프로그램 ‘넘은들 문화 숲’ 운영...5월4일 오후 1시30분 주민과 함께 작은 개장행사 개최

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 신정3동 넘은들 공원(신정동 1286) 내 책쉼터를 개관, 주민과 함께하는 다양한 새봄 프로그램을 운영한다.

4일 오후 1시30분에는 작은 개장행사도 개최할 계획이다.

최근 리노베이션을 마치고 지난달 1일 주민에 개방된 넘은들 공원은 산철쭉, 황매화, 비비추, 애기나리 등 새로 심은 꽃이 만발하여 인근 주민의 많은 사랑을 받고 있다.

특히, 공원입구의 책쉼터는 기존의 독서 등에 한정된 공간에서 벗어나 문화예술 체험을 접목하여 주민이 이웃과 소통하고 교류할 수 있는 복합문화공간으로 제공하기 위해 조성됐다.

자연, 문학, 아동 등 다양한 분야의 도서가 2000여 권이 비치돼 있으며, 각종 문화프로그램이 운영되는 시간 외에는 누구나 편하게 이용할 수 있다.

양천구 문화예술 전문 예비 사회적 기업인 문화예술네트워크(대표 조용현)에서 운영을 맡아 화요일부터 일요일까지, 오전 10시부터 오후 7시까지 개방, 월요일과 공휴일은 휴관한다.

운영 프로그램은 넘은들 공원의 산책로, 운동공간, 숲 체험장, 멀티코트 등과 연계하여, 생활공예 체험·전시, 버스킹 공연, 플리마켓 등 다양한 문화예술 커뮤니티 프로그램을 주 1회 운영할 예정이며, 계절별 주민참여행사도 기획한다.

먼저, 첫 번째 ‘넘은들 문화 숲’ 프로그램은 가정의 달, 5월을 맞아 ‘봄’을 주제로 준비했다.

▲마을동아리 사업 멘토링인 ‘이웃만들어 봄’ ▲여름대비 철벽 피부 만들기 ‘뷰티컨설팅 해 봄’ ▲핸드드립 커피를 내려보는 ‘느린 커피 내려봄’ ▲팝아트에 대한 이해와 체험을 하는 ‘나도 팝아트 해봄’▲가족사진을 나무에 전사하여 액자를 만들어보는 ‘우드 사진 전사해봄’ 등 다양한 프로그램을 마련했다.

운영에 대한 기타 자세한 사항은 구 공원녹지과 또는 문화예술네트워크로 문의하면 된다.

김수영 양천구청장은 “넘은들 공원의 책쉼터가 독서와 휴식 뿐 아니라 이웃과 소통하며 문화예술 체험을 즐길 수 있는 힐링공간으로 자리 잡길 기대한다”고 밝혔다.

