"먹이로 착각해서…" 버려진 마스크에 반려견 사망 사고 잇따라

[아시아경제 권서영 기자] 영국에서 산책 도중 버려진 마스크를 삼킨 개가 사망한 것으로 알려져 사람들의 안타까움을 사고 있다.

지난달 23일(현지시간) 영국 현지 매체는 생후 16개월의 코카스파니엘 반려견이 산책 중 누군가가 버린 마스크를 삼켰다가 세상을 떠났다는 사연을 전했다. 보도에 따르면 영국 체셔주에 사는 엠바 폴의 가족은 자신들이 키우던 반려견 '오스카'가 음식을 먹지 않는 등 이상 행동을 보이자 병원으로 데려가 검사를 받았다.

이후 엑스레이 검사 결과 오스카는 마스크를 삼킨 탓에 패혈증을 앓고 있었던 것으로 드러났다. 수의사는 폴에게 "3~4일 전 산책을 할 때 먹이로 착각해 삼킨 것으로 보인다"고 진단했다. 하지만 오스카는 마스크 속 콧등 부분의 철심이 장기를 관통해버렸던 탓에 수술대에 올라서도 끝내 살아남지 못했다.

이어 지난달 29일(현지시간) 영국 매체들은 오스카의 사연을 전한 주인 폴이 "마스크를 길거리에 버리기 전에 한 번 더 생각하라"고 호소했다고 밝혔다. 폴과 그의 가족들은 "어디에나 쓰레기통이 있다. 집에 가져가서 버릴 수도 있다"며 동네에 마스크를 올바르게 버리라는 내용의 포스터를 붙인 것으로 알려졌다.

반려동물이 마스크를 먹이로 착각해 삼키는 사고는 세계 각국에서 종종 발생하고 있다. 마스크는 잘 녹지 않을 뿐 아니라 철심이 박혀 있어 동물들의 장기에 치명상을 입힐 수 있기에 반드시 쓰레기통에 버려야 한다. 미국 터프츠대의 동물병원에서는 지금까지 마스크를 삼킨 개 10여 마리가 수술을 받았다고 전한 바 있다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr