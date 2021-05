동학개미, 삼성전자 지분 첫 10% 돌파

국민연금 지분율 웃돌아



[아시아경제 지연진 기자]개인투자자들이 보유한 삼성전자 주식수가 6억주를 넘어서며 개인 지분이 처음으로 10%를 돌파했다.

2일 금융투자업계에 따르면 지난달 30일 기준 개인들이 보유한 삼성전자 주식수(보통주)는 6억533만주, 지분율은 10.13%로 집계됐다.

삼성전자에 대한 개인 보유 지분이 10%를 넘은 것은 이번이 처음으로, 국민연금을 비롯한 기관 투자자 보유 지분보다 높은 수준이다.

지난해 말 삼성전자 지분 10.70%를 보유했던 국민연금은 지난 3월 10% 아래로 떨어졌다고 공시한바 있다. 연기금은 3월 이후 삼성전자를 3000만주 넘게 순매도했다. 연기금에서 국민연금이 차지하는 비중이 절대적인 점에 비춰보면 국민연금의 삼성전자 지분은 약 9.5%로 추정된다. 국민연금을 제외한 기관 투자자의 삼성전자 지분은 4.58% 가량이다.

삼성전자에 대한 개인 보유 지분은 2019년 말 3.62%에서 지난해 개인 투자자들의 주식투자 열풍인 '동학개미운동'이 벌어지며 지난해 말 6.48%까지 확대됐다. 올해 들어서도 4개월간 2억1814만주(3.65%)를 사들였다. 특히, 최근 4일간 1300만주 이상을 순매수하면서 지분이 10%를 넘어섰다.

올해 개인이 순매수한 삼성전자 주식은 18조4336억원에 달한다. 이는 올해 유가증권시장에서 개인의 순매수 43조5521억원의 42.3%에 달하는 규모다.

삼성전자 지분은 삼성 일가와 삼성생명 등을 포함해 특수관계인이 21.17%를 보유하고 있다. 외국인 지분율은 작년 말 55.73%에서 54.61%로 낮아졌다. 지분이 10%를 넘어서면서 개인은 외국인에 이어 삼성전자 주가에 영향력이 가장 큰 투자자로 부상하게 됐다.

지난달 30일 삼성전자 주가는 8만1500원에 마감했다. 올해 외국인과 기관, 국민연금 등의 순매도 공세 속에서도 지난해 말(8만1천원) 수준을 유지했다. 개인이 매도 물량을 모두 받아냈기 때문이다.

지난해 말 삼성전자 주식을 보유한 개인투자자는 214만명이었다. 올해 투자자 수가 크게 늘어나면서 업계에서는 현재 300만명을 크게 웃돌 것으로 관측하고 있다.

