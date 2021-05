5G 스마트폰 458% 성장…삼성 4위 그쳐, 애플·오포에 밀렸다

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자가 올해 1분기 글로벌 5G 스마트폰 시장에서 점유율 4위에 그쳤다. 5G 상용화 3년차를 맞아 5G 스마트폰 시장이 급격히 커지고 있으나 애플과 중국 제조사들에게 밀려 고전하는 모습이다.

2일 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 삼성전자는 1분기 글로벌 5G 스마트폰 시장에서 1700만대를 출하해 12.7%의 점유율을 차지했다.

첫 5G 스마트폰인 아이폰12를 앞세운 애플은 4040만대(30.2%)로 1위를 기록했다. 이어 중국 제조사인 오포(2150만대), 비보(1940만대)가 각각 점유율 16.1%, 14.5%로 2~3위에 올랐다. 샤오미는 삼성전자에 살짝 뒤진 5위(1660만대·12.4%)였다.

삼성전자는 5G 시장 초기였던 작년 1분기 해도 830만대를 출하해 점유율 34.6%로 5G 스마트폰 시장 1위를 기록했었다. 하지만 불과 1년 만에 애플과 중국 업체에 밀려난 것이다. 삼성전자를 제외한 애플, 오포, 비보, 샤오미는 모두 1분기 점유율을 확대하는 데 성공했다.

삼성전자는 연초 전략 스마트폰인 갤럭시S21을 한달 이상 조기 출시하고 중저가 A시리즈를 강화하는 등 5G 스마트폰 점유율 확대에 힘써왔으나, 아이폰12의 인기와 중국 제조사들의 가성비 등을 넘어서지 못한 것으로 분석된다.

SA는 "애플 아이폰은 확실한 5G 리더"라며 "애플의 첫 5G 아이폰인 아이폰12가 새 디자인, 경쟁력 있는 가격 정책으로 중국, 유럽, 미국에서 큰 인기를 얻고 있다"고 전했다. 이어 "중국 내 5G 수요는 (화웨이 대신) 오포, 비보, 샤오미가 나눠 가졌다"고 덧붙였다.

특히 오포의 5G 폰 출하량은 작년 동기(170만대) 보다 1165%나 늘어났다. 비보와 샤오미의 성장률도 각각 646%, 564%였다. 미국 정부의 제재를 받고 있는 화웨이의 빈자리를 중국 제조사들이 차지한 것으로 보인다. 같은 기간 삼성전자의 성장률은 이에 훨 못미치는 105%였다.

한편 1분기 글로벌 5G 스마트폰 출하량은 1억3390만대로, 작년 동기(2400만대) 대비 458% 성장했다. SA는 "중국의 엄청난 수요, 애플 아이폰의 강력한 수요, 안드로이드 모델 출시 등이 5G 스마트폰 출하량이 분기 기록을 세울 수 있도록 이끌었다"고 평가했다.

