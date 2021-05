암호자산의 부상, 국채시장의 복병

암호자산이 가상화폐가 된다면

결제 기능 확보에 따라 미 달러도 대체 가능

특히 국채시장에 복병으로 작용 가능성도

[아시아경제 황준호 기자] 비트코인 등 가상화폐 거래대금이 코스피를 추월했다. 미 투자은행 JP모건은 암호자산 펀드 출시를 결정했다. 미국 전기차 제조사 테슬라는 비트코인을 결제수단으로 수용한다고 했고 이후 비자카드, 마스터카드, WeWork 등 점점 더 많은 기업들이 암호자산을 결제수단으로 받아들이기 시작했다.

가상화폐가 점차 실생활로 흡수되고 있는 모습들이다. 여기에 더해, 가상화폐가 법정통화와 공존하며 결제의 기능을 갖게 된다면 이자를 지급해 주는 기존 자산 군에 경쟁을 유발할 가능성이 있다는 분석이 제기됐다. 국채와 같은 자산군의 수요를 흡수할 수 있게 될 것이라는 분석이다.

하나금융투자는 2일 '본드톡' 리포트를 통해 가상화폐를 암호자산으로 정의했다. 아직 법정통화와 같이, 결제통화로서의 기능이 없다는 측면에서의 정의로 보인다. 이어 실제 가상화폐로 인정받을 경우의 시나리오에 대해 분석했다.

암호자산이 가상화폐가 되기 위해서는 높은 유동성과 낮은 변동성, 거래소 보안 취약 등의 문제가 해결돼야 한다. 그러나 장기적인 관점에서 암호자산의 이 같은 문제가 해결된다면 법정통화의 유일무이한 결제기능을 공유하게 될 가능성이 있다.

이럴 경우 각 국가의 중앙은행의 영향력은 추락하게 된다. 통화정책에 따른 시중금리 조절 효과, 장단기 금리 간 전달 경로 등이 작동되기 어려워 통화정책이 실물경제로 파급되는 영향력은 약화될 위험이 있다. 이는 중앙은행과 각국 정부들이 자국 명목화폐의 결제의 편리성 개선, 보안성 향상, 안정적 가치 유지 등 경쟁력을 갖추게 되는 자극제 역할도 할 것이다.

또한 가상화폐로 인한 각 국 통화의 몰락은 미 달러의 패권주의의 약화로 이어질 수 있다. 자국 내 주로 통용되는 특정 디지털 통화의 입지가 미치는 영향력이 더욱 커질 수 있기 때문이다.

특히 국채 시장 수요를 흡수할 가능성이 크다. 금리가 0%대인 일부 선진국 국채 수요를 일부 구축할 가능성을 배제하기 어렵다. 현재 암호자산을 예치할 경우 유동성 공급 댓가로 0%대부터 높게는 8%까지 수급에 의해 결정되는 금리를 이자로 받을 수 있다. 이는 잠재적으로 이자를 지급해주는 기존 자산군에 경쟁을 유발할 가능성이 있다

이미선 하나금융투자 리서치센터 채권 담당 연구원은 "국채는 잠재적으로 민간 암호화폐, CBDC와 경쟁하게 될 가능성이 있다. 혁신과 기술개발로 경쟁력을 갖추고, 탈 중앙화 된 구조로 가치보존의 강점을 확보한 민간 암호화폐가 예금이나 채권처럼 '이자'까지 제공하고 있기 때문"이라고 했다.

이어 "현재는 암호자산의 가격 변동성이 워낙 커 이자지급에도 불구 안전자산으로 여겨지기 어렵지만 이 역시 장기적으로 가격 변동성이 약화되고 가치 보존의 장점이 부각된다면 현재 0%에 가까운 금리를 제공하는 일부 선진국 등의 국채 수요를 일부 구축시킬 가능성을 배제하기 어렵다"고 밝혔다.

