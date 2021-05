[날씨]아침까지 전국 곳곳 비소식…낮부터 점차 맑아져

[아시아경제 송승섭 기자]일요일인 2일은 아침까지 전국 곳곳에서 비가 내리겠다.

새벽부터 아침 사이 중부지방과 전북, 경북, 전남 서부, 제주에 비가 내리다가 낮부터 차차 그치겠다.

예상 강수량은 강원 영동 30∼80㎜, 강원 영서·경북 북부·울릉도·독도 10∼40㎜, 수도권·충청·제주 5㎜ 내외다.

아침 최저기온은 6∼10도, 낮 최고기온은 16∼21도로 예보됐다. 제주 남쪽 먼바다에 풍랑특보가 발효된 가운데 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 일겠다.

동해상에도 추가로 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

먼바다의 파고는 동해 1.5∼5.0m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr