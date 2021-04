이재용, 이건희 삼성생명 지분 절반 상속…개인 최대주주 등극

[아시아경제 정현진 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 1,300 등락률 -1.57% 거래량 521,427 전일가 83,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 [속보]삼성생명 "이재용, 이건희 지분 절반 상속…지분율 10.44%"보험사가 생수를 판다고?…삼성생명, '삼성생명수' 출시"선친 염원대로 사회적 책임 앞장"…이건희 생전 다짐, 후대로 이어졌다 close 이 고(故) 이건희 삼성 회장의 지분 가운데 절반인 약 2000만주를 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 17,268,086 전일가 81,700 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 [속보]삼성전자 "이재용 등 유족 법정 비율대로 이건희 지분 상속"기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세 close 부회장에게 상속한다고 30일 공시했다. 이 회장의 지분 상속에 따라 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 1,300 등락률 -1.57% 거래량 521,427 전일가 83,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 [속보]삼성생명 "이재용, 이건희 지분 절반 상속…지분율 10.44%"보험사가 생수를 판다고?…삼성생명, '삼성생명수' 출시"선친 염원대로 사회적 책임 앞장"…이건희 생전 다짐, 후대로 이어졌다 close 의 최대주주는 이 회장에서 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 4,000 등락률 -2.86% 거래량 691,753 전일가 140,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 삼성물산·삼성SDS "이재용 등 유족 법정 비율대로 상속"[특징주] 삼성물산, 실적개선·배당증가 기대감에 5%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 으로 변경됐고 이재용 부회장은 개인 자격의 최대주주가 됐다. 이 회장이 보유하고 있던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 17,268,086 전일가 81,700 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 [속보]삼성전자 "이재용 등 유족 법정 비율대로 이건희 지분 상속"기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세 close 지분은 법정 상속비율대로 유족들이 나눠 갖게 됐다.

삼성생명은 이날 금융감독원 전자공시시스템을 통해 이 회장의 지분 4151만9180주 중 2087만9591주를 이재용 부회장에게 상속한다는 내용의 최대주주 소유주식 변동신고서를 공시했다. 이부진 호텔신라 사장과 이서현 삼성복지재단 이사장은 각각 1383만9726주, 691만9863주를 상속한다. 비율로 보면 3대2대1 순이다. 이 회장의 배우자인 홍라희 여사는 상속에서 제외됐다.

이번 지분 상속으로 삼성생명의 최대주주가 이 회장에서 삼성물산으로 변경됐다. 당초 이 회장은 삼성생명 지분 20.76%를 보유하고 있었으나 이를 유족들에게 상속하면서 지분율 19.34%인 삼성물산이 최대주주가 된 것이다. 이번 상속으로 이재용 부회장의 삼성생명 지분율은 0.06%에서 10.44%로 올랐고 이부진 사장과 이서현 이사장은 각각 지분율이 6.92%, 3.46%가 됐다.

이재용 부회장은 이번 상속을 통해 삼성생명 2대 주주가 됐다. 삼성물산이 최대주주인 점을 감안하면 개인 중에는 최대주주가 된 것이다. 삼성그룹은 '삼성물산→삼성생명→삼성전자'로 이어지는 지배구조를 갖고 있으며, 삼성물산 최대주주인 이 부회장이 물산과 생명을 통해 전자를 간접 지배하는 형태를 갖고 있다. 핵심 연결고리인 삼성생명 지분을 확보해 삼성전자에 대한 지배력을 강화한 것으로 풀이된다.

이 회장이 남긴 주식재산 가운데 규모가 가장 큰 삼성전자 지분은 법정상속 비율대로 상속한다. 홍 여사가 9분의 3을 받고, 이 부회장 등 세 남매가 9분의 2씩 받는다. 이에 따라 삼성전자 지분율(보통주)은 홍라희 여사가 2.30%, 이재용 부회장 1.63%, 이부진 사장과 이서현 이사장이 각각 0.93%가 된다. 홍 여사는 개인 자격으로 최대주주가 됐다.

이 회장이 남긴 주식은 삼성전자 4.18%와 삼성생명 20.76%, 삼성물산 2.88%, 삼성SDS 0.01% 등이었다. 이날은 이 회장의 상속세 납부 마감일로, 유족들은 용산세무서에 법무법인 김앤장을 통해 상속세를 신고하고 신고세액(약 12조원)의 6분의 1인 2조원을 납부했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr