[아시아경제 김유리 기자] 호텔신라가 올해 1분기 영업이익 266억원을 기록, 4분기 만에 흑자전환했다.

호텔신라는 30일 올해 1분기 영업이익이 266억원으로 지난해 같은 기간 적자에서 흑자 전환했다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 7272억원으로 22.9% 줄었고 당기순손실은 15억원으로 손실폭을 줄였다.

호텔신라 측은 "지난해 사상 첫 연간 손실을 기록한 이후 4분기 만에 영업이익을 내며 흑자전환했다"며 "다만 이번 1분기 영업이익 흑자전환은 코로나19 상황 호전이 아닌 경영 효율화를 통한 흑자 기록"이라고 설명했다.

면세점은 공항 임차료 절감 등으로 인한 수익성 개선 효과가 발생했으며 호텔레저부문은 여행심리 회복으로 매출과 적자폭이 소폭 개선됐다는 설명이다.

