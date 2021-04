가정의달 '키캉스'·'효캉스' 패키지…호텔별 특징은

[아시아경제 김유리 기자] 호텔업계가 5월 가정의 달을 맞아 다양한 '키캉스', '효캉스' 패키지를 내놨다. 비대면(언택트) 상품부터 피크닉 패키지까지 가족 구성원 상황과 취향에 따라 선택할 수 있도록 했다.

1일 호텔업계에 따르면 그랜드 하얏트 제주는 '키즈 펀 데이 패키지'를 내놨다. 객실 숙박, 그랜드키친 또는 카페8에서의 조식 성인 2인, 만 13세 미만 아동 1인, 스누피 가든, 무민랜드 제주, 브릭캠퍼스 등 제주 인기 관광지 입장권 성인 2인, 아동 1인(1박당 1회)을 제공한다. 아이를 위한 서프라이즈 웰컴 선물(투숙당 1회)도 제공된다. 피트니스 클럽 및 수영장은 무료 이용이 가능하다. 오는 10월10일까지로 가격은 49만8000원부터다(세금, 봉사료 별도).

신라스테이 서부산은 '언택트 키즈 스파' 패키지를 준비했다. 어린 자녀를 동반한 가족을 위해 기획된 상품이다. 패키지 내 구성된 '테라스 온돌룸'은 독립된 야외 테라스를 갖추고 있고, 이 공간에 별도 자쿠지도 있어 온 가족이 함께 스파와 물놀이를 즐길 수 있다. 패키지는 ▲테라스 온돌룸(1박) ▲엘르 스윔웨어 키즈 물놀이 키트(1개) ▲객실 내 키즈 미니바 ▲조식 투 고(TO GO) 도시락(2인)으로 구성됐다. 6월30일까지 신라스테이 서부산에서 이용할 수 있다.

'웰컴 투 에버랜드' 패키지는 ▲객실(1박), 에버랜드 입장권(2매 또는 3매, 패키지별 상이) ▲신라스테이 무선 충전기 1개 ▲코코리 살균 소독제 50㎖ 1개(선착순 제공) ▲레이트 체크아웃 오후 3시(일부 지점 및 특정 요일 제외)로 구성됐다. 신라스테이 전 지점에서 오는 9월까지 이용 가능하다. '스위트 데이즈 포 키즈' 패키지를 이용하면 뉴미디어 어린이 놀이터 '펀토리 하우스' 이용권과 한정판 신라스테이 미니 베어 기프트 세트를 제공 받을 수 있다. ▲패밀리 트윈 객실(1박) ▲펀토리 하우스 이용권(1매, 선착순 제공) ▲리미티드 미니 베어 기프트 세트(1개) ▲중식 TO GO 도시락(2인용) ▲레이트 체크아웃 오후 3시 혜택으로 구성됐다. 신라스테이 삼성, 역삼, 서초, 광화문, 마포, 서대문, 구로에서 6월 말까지 이용할 수 있다.

호텔 서울드래곤시티는 꼬마버스 타요 캐릭터와 컬래버레이션했다. '노보텔 앰배서더 서울 용산'은 어린이를 겨냥해 ▲타요 캐릭터 침구 ▲타요 극장판 영상 송출 ▲타요 가랜드 등 타요를 주제로 꾸민 30개 테마룸 한정 '꼬마버스 호캉스 패키지'를 선보인다. 이번 패키지는 수페리어 테마룸 1박 숙박권과 함께 ▲성인 2인 및 어린이 1인 조식 ▲꼬마버스 타요 기프트 세트(꼬마버스 4종 세트, 인형, 올인원 워시, 퍼즐, 스티커북) ▲타요 컵케이크 ▲노보텔 수영장 및 피트니스 무료 이용 혜택 등으로 구성됐다. 가격은 22만원부터다.

켄싱턴호텔앤리조트가 운영하는 강원지역 호텔(평창·설악)과 리조트(설악비치·설악밸리)는 산과 바다를 동시에 즐길 수 있는 여행을 계획하는 여행객을 위한 '켄싱턴 강원 여행 코스 4선' 기획전을 7월15일까지 선보인다. 켄싱턴호텔앤리조트는 "오대산 인근의 청정 자연을 즐기며 온 가족이 휴식을 누릴 수 있는 켄싱턴호텔 평창, 설악산 국립공원 입구에 위치해 설악산의 아름다운 풍경을 감상할 수 있는 켄싱턴호텔 설악, 자연 속 단독형 고급 리조트 켄싱턴리조트 설악밸리, 오션뷰 객실과 프라이빗 비치 인증샷 명소로 유명한 켄싱턴리조트 설악비치에서 '패밀리 호캉스', '설악산 힐링여행' 등 테마별 여행 코스를 제안한다"고 설명했다. 패키지 주요 혜택은 ▲객실 1박 ▲조식 2~3인 ▲실내 수영장 이용권 ▲키즈 라운지 이용권 ▲켄싱턴 마스코트 인형 '케니몽' 제공 등이다. 패키지 가격은 지점별로 다르다. 켄싱턴호텔 설악의 '숲캉스 패키지' 기준 최저 9만9900원(세금 포함)부터다. 투숙 기간은 7월15일까지다.

파라다이스호텔 부산은 가정의 달을 맞아 영국 유명 어린이 동화 '미스터맨 리틀미스'와 협업해 다양한 키즈 콘텐츠를 선보인다. 파라다이스호텔 부산은 아이들이 키즈 빌리지에서 '미스터맨 리틀미스' 인기 캐릭터를 만나고 함께 즐길 수 있도록 이번 협업을 진행했다고 설명했다. 신나는 놀이를 통해 상상력을 키우는 체험존, 예술적 감성을 자극하는 아트 클래스, 추억을 남길 수 있는 이벤트 등으로 구성됐다. 키즈 빌리지 아케이드에서 8월31일까지 다양한 놀이체험이 가능한 4가지 테마 공간을 운영한다. ▲컬러링, 틀린 그림 찾기 등의 놀이를 할 수 있는 체험존 ▲북캉스를 즐길 수 있는 독서존 ▲캐릭터들과 사진을 찍을 수 있는 포토존 ▲실감나게 캐릭터를 느낄 수 있는 영상존 등이다.

한화호텔앤드리조트가 운영하는 플라자호텔은 '조이플 패밀리데이' 패키지를 내놨다. 프리미어 스위트 1박과 닌텐도 스위치(인기 타이틀 2종)를 대여 혜택이 포함된다. 찹스테이크, 토마토 시푸드 파스타, 후토마키, 맥주 2병, 주스 1잔이 포함된 인룸 다이닝 패밀리 세트와 더 라운지 브런치 세트를 20% 할인받을 수 있다. 패키지 이용요금은 22만원부터다. 사용 기간은 5월1일부터 9일까지다. 5월 1, 2, 5일에는 세븐스퀘어에서 어린이를 위한 음식과 디저트로 구성된 키즈 뷔페 섹션을 운영한다.

부모님을 위한 효도 상품도 마련했다. 5월 한 달간 플라자 스위트 1박과 더벨 스파 트리트먼트, 달팡 인트랄 세트(세안제&토너), 클럽 라운지 이용 혜택, 스파클링 와인 한 병이 포함된 '로맨틱 스파' 패키지를 60만원에 제공한다. 더벨 스파 트리트먼트는 120분(1인) 또는 60분(2인)으로 선택해 이용할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr