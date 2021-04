카카오내비, '방문 정비·내 차 관리' 서비스 본격 가동…주행 분석까지 한번에

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오모빌리티는 카카오내비 '내 차 관리' 서비스에 '방문 정비' 서비스를 개시하고, 운전자의 운행 패턴을 분석해주는 ‘내비 운행 리포트'도 정식 서비스한다고 30일 밝혔다.

방문 정비 서비스 개시에 따라 카카오내비 이용자들은 앱에서 엔진오일 교환?배터리 교체 등 제휴 정보 업체 확인 후 시간과 장소 제약없이 서비스를 제공받을 수 있다. 결제까지 원스톱으로 가능하다.

또 내비 운행 리포트를 통해선 총 주행거리, 주행시간, 과속 횟수 등 운행 기록과 운전 습관을 확인할 수 있으며 각 일자별 운행 기록과 과속 여부 등 상세 이력도 파악할 수 있다. 또한 새롭게 도입된 ‘내 운전 성향' 기능으로 인간내비?운전박사?자신감형 등 MBTI 형태의 운전자 유형 및 운전 성향 정보를 제공 받을 수 있다.

카카오모빌리티는 향후 사용자의 주행 거리와 운행 패턴을 빅데이터화 해 자차 운전 이용자들에게 개별화된 정보를 다양하게 제공한다는 계획이다.

카카오모빌리티는 이용자들을 위한 프로모션도 준비했다. 다음달 27일까지 한 달 동안 이벤트 참여에 동의한 이용자 대상으로 ‘방문 세차’ 서비스를 이용만해도 전원에게 카카오 T 포인트 1만원을 제공하고, 추첨을 통해 총 80명에게 간이 소화기, 비상 사고 표지판 등으로 구성된 약 10만원 상당의 차량용 안전키트도 증정한다. 이벤트는 카카오내비 앱에서 참여 가능하다.

인스타그램 이벤트도 진행된다. 이 기간 방문 세차 서비스 이용 후 개인 인스타그램에 해시태그와 후기를 남기면 추첨을 통해 차박텐트, 폴딩박스로 구성된 한정판 차박 캠핑세트도 선물한다. 당첨자에게는 개별적으로 안내할 예정이다.

안규진 카카오모빌리티 사업부문총괄(CBO) 부사장은 "빅데이터 분석을 통한 개별화된 운행 정보까지 제공해 카카오내비를 자차 이용자들을 위한 메가플랫폼으로 계속 진화시켜 나가겠다"고 말했다.

