[아시아경제 온라인이슈팀] 피트니스 대회 출전을 준비 중인 개그우먼 이세영이 근육질 몸매를 선보였다.

29일 이세영은 자신의 SNS에 "드디어 D-3" 이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 이세영은 크리스털 장식이 빛나는 비키니 수영복을 입고 하이힐을 신은 채 탄탄한 몸매가 돋보이는 포즈를 취하고 있다.

한편 이세영은 최근 일본인 남자친구와 함께 운영하는 유튜브를 통해 일상을 공개하며 큰 인기를 끌고 있다.

