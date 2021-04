아성다이소, 가정의달 기획전…카네이션·인형 등 180여종 선봬

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 ‘가정의달 기획전’ 을 진행한다고 30일 밝혔다. 이번 기획전은 이린이날·어버이날 선물, 포장용품, 인형 등 총 180여 종을 선보인다.

어버이날 선물로는 카네이션 조화와 생화 등이 준비됐다. 가정의 달 코사지 등의 조화는 다양한 형태로 구성됐으며 1000원~3000원의 가성비 높은 가격으로 출시됐다. 카네이션 생화는 5000원으로, 화분에 담긴 카네이션 생화와 쇼핑백이 모두 포함돼있다. 포장용품은 선물상자, 쇼핑백, 포장소품 등을 마련했다.

어린이날 선물하기 좋은 인형은 7종이 출시됐다. 쑥스러운 아보카도 인형은 전체적으로 파스텔 톤 디자인에 아보카도 모양의 인형 표정이 귀여운 것이 특징이다. 아장아장 인형은 사자, 랫서팬더, 원숭이, 사막여우가 출시됐다.

아성다이소 관계자는 “가정의 달을 앞두고 관련 상품을 찾는 고객들이 점차 늘어나고 있다”며 “가정의달 기획전과 함께 사랑과 감사의 마음을 전하는 행복한 가정의 달을 만끽하시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr