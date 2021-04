G9, 로프트샵 입점 프로모션…텀블러·주방용품 등 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] G9는 다음달 3일까지 로프트샵 입점 프로모션을 열고, 실용적이고 디자인이 우수한 브랜드 리빙 제품 250여종을 할인가에 판매한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 미르, 펠로우, 아이데코 등 총 6개의 유명 브랜드 제품을 판매한다. 추천상품으로 생활 속 일회용품을 줄일 수 있는 텀블러를 선보인다. 다양한 그릇, 주방용품도 구매할 수 있다.

전용 할인쿠폰도 제공한다. G9 전 회원을 대상으로 최대 3만원까지 할인되는 10% 할인쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 행사 기간 내 매일 ID당 1회 다운로드 가능하다.

이베이코리아 관계자는 “SNS 등에서 생활 속 일회용품 및 플라스틱을 줄이기 위한 다양한 캠페인이 진행되면서 텀블러, 밀폐용기 등에 대한 관심도 커지고 있는 것으로 보인다”며 “이번 기획전은 고객들의 라이프스타일과 관심사를 반영해 다양한 기능은 물론 환경보호에도 동참할 수 있는 트렌디한 리빙 제품을 엄선했다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr