바이오리더스 "감마 PGA 경구용 코로나 치료물질 효력 확인"

[아시아경제 유현석 기자] 신약개발 전문기업 바이오리더스 바이오리더스 142760 | 코스닥 증권정보 현재가 6,720 전일대비 1,210 등락률 +21.96% 거래량 9,892,393 전일가 5,510 2021.04.29 14:08 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 빅파마! 바이오 황제株 대규모 CMO 체결한다! 지금이 저점 구간[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일[특징주] 바이오리더스, 코로나19 백신 효능평가 완료 소식에 강세 close 는 신약물질인 감마피지에이(gamma PGA, BLS-H01)가 비임상 효력시험에서 코로나19 치료 효과를 확인했다고 29일 밝혔다.

바이오리더스는 과학기술정보통신부의 3차 추경 과제 '코로나19 소동물(마우스, 햄스터) 감염모델 활용 치료제·백신 비임상시험'에서 효력이 확인됐다고 설명했다.

회사 관계자는 "실험 결과 감염대조군(코로나19 감염 후 무처치)동물들은 감염 후 3~4일부터 급격한 체중감소가 시작돼 7일째는 약 22%의 체중감소가 나타났다"며 "활동성 역시 감염 후 3일부터 현저히 저하(정상 동물 활동성의 25% 수준)돼 7~8일에는 약 절반이 폐사했다"고 말했다. 이어 "반면 처치군(gamma PGA 투여)동물들은 체중감소가 억제됐고 특히 한 개체는 체중감소가 거의 없었다"고 덧붙였다.

이어 활동성과 폐사 개선 효과도 관찰됐다는 것다고 강조한다. 그는 “감염대조군의 생존율인 50%에 비해 처치군은 83%로 큰 차이를 보였다"며 "관찰 종료시점에서 장기의 무게 및 조직병리학적 검사 결과 가장 중요한 면역기관인 비장(Spleen)에서 특징적 경향을 발견했다"고 덧붙였다.

이와 함께 “감염대조군 비장의 무게는 무감염 동물 대비 뚜렷한 감소가 관찰됐으나 처치군은 무감염 동물과 동일한 수준으로 유지됐다"며 "비장의 조직학적 검사에서는 감염대조군의 비장 백수(% area of white pulp)는 심하게 위축된 반면 처치군의 비장 백수는 무감염 동물과 동일했다”고 설명했다.

바이오리더스 신약개발본부장은 “다양한 용량에서의 gamma PGA 효능 평가 등 약효 극대화 후속실험에 대해 사업단과 일정을 조율중”이라며 “강한 항염, 항바이러스 기능의 후보물질과의 병용처치 등을 포함해 코로나19 치료에 대한 연구도 진행될 것”이라고 말했다.

회사 관계자는 “휴마맥스 기반기술로 완성된 gamma PGA는 기존 임상에서 유효성과 안전성 확보 및 코로나19 치료효력도 확인됐다"며 "항바이러스 물질이 아닌 감염 후 면역력을 향상시키는 면역치료제로써, 전세계적 이슈인 변이바이러스에도 내성 없이 치료효과가 높을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr