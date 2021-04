[아시아경제 유병돈 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 4,000 등락률 -2.92% 거래량 1,182,495 전일가 137,000 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 삼성물산, 1Q 영업익 3025억원…전년比 105%↑"선친 염원대로 사회적 책임 앞장"…이건희 생전 다짐, 후대로 이어졌다이건희 유산 상속 관전 포인트 'JY 배분율·역대급 사회환원' close 은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 3026억원으로 지난해 동기보다 105.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 7조8396억원으로 작년 동기 대비 12.6% 증가했다. 순이익은 8867억원으로 155.8% 늘었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr