동원개발은 남양종합개발과 683억1510만원 규모의 창원무동 14BL 동원로얄듀크 신축 및 토목공사 계약을 체결했다고 28일 공시했다.

