BAT코리아, 한부모가정 후원…인재육성에 투자

[아시아경제 임혜선 기자] BAT코리아가 28일 사회복지법인 대한사회복지회와 파트너십을 맺고 한부모 가정 경제 자립 지원 및 주거 환경 개선을 위한 기부금을 전달했다고 밝혔다.

BAT코리아는 2015년부터 대한사회복지회와 함께 소외계층을 위한 실질적이고 지속가능한 지원사업을 운영해왔다. 특히 BAT코리아는 대한사회복지회의 한부모가정 지원사업 중 경제적 자립을 위한 ‘쑥쑥통장’, 경력개발을 위한 교육비 지원, 근로기회 제공에 집중적으로 지원해왔다.

올해부터는 자립지원의 일환으로 주거환경개선 사업을 새롭게 시작하고 열악한 주거 환경으로 인해 안전사고 및 질병 발생 위험에 노출된 저소득 한부모가정에 안전하고 쾌적한 주거 환경을 제공한다.

김은지 사장은 “BAT코리아는 더 좋은 내일을 위한 사회적 변화에 인재육성을 주제로 활동범위를 넓혀왔다”며, “앞으로도 사회 취약 계층을 대상으로 보다 실질적인 지원을 이어감으로써 기업 시민으로서의 책임을 다할 것”이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr