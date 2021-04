"안전하고 즐거운 휴식" 플라자 호텔, 가정의 달 패키지 출시

'호캉스·키캉스·효캉스'…3색 맞춤형 패키지 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 한화호텔앤드리조트가 운영하는 플라자 호텔은 가정의 달을 맞아 아이와 부모님 등 온 가족이 즐길 수 있는 다양한 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

'조이플 패밀리데이' 패키지에는 프리미어 스위트 1박과 닌텐도 스위치(인기 타이틀 2종)를 대여 혜택이 포함된다. 찹스테이크, 토마토 시푸드 파스타, 후토마키, 맥주 2병, 주스 1잔이 포함된 인룸 다이닝 패밀리 세트와 더 라운지 브런치 세트를 20% 할인받을 수 있다. 패키지 이용요금은 22만원부터다. 사용 기간은 5월1일부터 9일까지다. 5월 1, 2, 5일에는 세븐스퀘어에서 어린이를 위한 음식과 디저트로 구성된 키즈 뷔페 섹션을 운영한다.

부모님을 위한 효도 상품도 마련했다. 5월 한 달간 플라자 스위트 1박과 더벨 스파 트리트먼트, 달팡 인트랄 세트(세안제&토너), 클럽 라운지 이용 혜택, 스파클링 와인 한 병이 포함된 '로맨틱 스파' 패키지를 60만원에 제공한다. 더벨 스파 트리트먼트는 120분(1인) 또는 60분(2인)으로 선택해 이용할 수 있다.

5월1일부터 9일까지 지스텀 카네이션 화분, 하우스 와인 한 병을 제공하는 세븐스퀘어 어버이날 패키지도 정상가 대비 24% 할인된 46만원에 한정 판매한다. 해당 프로모션을 4월 말까지 예약할 경우 하우스 와인에 커스텀 문구 레이블 서비스를 추가로 제공한다. 블랑제리에서는 해당 기간 동안 카네이션 케이크를 선보인다.

호텔 관계자는 "5월은 가정의 달인 만큼 코로나19에 지친 가족이 안전한 공간에서 호캉스 이상의 휴식을 즐길 수 있도록 다양한 가족 패키지를 마련했다"며 "안전을 가장 우선으로 소독, 방역 조치를 엄격하게 준수해 특별한 경험을 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.

자세한 사항은 플라자 호텔 공식 홈페이지를 참고하면 된다.

