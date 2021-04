[아시아경제 박소연 기자]삼성전자는 김기남 부회장이 회사 주식 1만주를 장내 매수했다고 23일 공시했다.

반도체 부문(DS) 대표이사인 김기남 부회장은 지난 21일 8억3800만원을 투자해 보통주 1만주(주당 8만3800원)를 샀다.

이로써 김 부회장이 보유한 자사 주식은 21만주로 늘었고, 금액으로는 이날 종가(8만2800원) 기준 174억원 상당이다.

