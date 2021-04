경찰, '땅투기 의혹' 전현직 마포구의회 의장 수사 착수

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 전현직 마포구의회 의장이 지역구에서 부동산 투기를 했다는 의혹에 대해 수사에 나섰다.

23일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 이달 초 경찰청 국가수사본부로부터 국민의힘 소속 조영덕 마포구의회 의장과 더불어민주당 소속 이필례 마포구의회 전 의장의 부동산 투기 의혹 사건을 배당받아 수사 중이다.

앞서 마포구 공직자 부정부패 주민대책위원회(주민대책위)는 지난달 이들을 이해충돌 방지법 위반 혐의로 처벌해달라며 국수본에 수사를 의뢰한 바 있다.

주민대책위는 조 의장이 의장 신분으로 마포 공덕시장 정비사업 조합장 선거에 출마해 당선됐다고 주장했다. 지방의원은 정비사업 인허가를 하는 구청으로부터 각종 개발정보를 얻을 수 있어 관내 재개발 조합장을 맡을 경우 이해충돌 문제가 생길 수 있다. 또 이 전 의장 남편은 마포구청이 '지분 쪼개기'를 금지하기 직전인 올해 1월 재개발이 본격화되고 있는 노고산동 주택과 토지 지분을 분할했다는 것이다.

경찰은 다음 달 1일 주민대책위를 상대로 참고인 조사를 할 예정이다.

