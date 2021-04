[아시아경제 부애리 기자] 펄어비스가 국제 표준 정보보호 관리체계 인증 'ISO/IEC 27001'을 획득했다고 23일 밝혔다.

국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정하는 'ISO/IEC 27001'은 정보보호 분야에서 권위 있는 국제 표준 인증이다. 정보보호 정책, 물리적 보안, 정보 접근 통제 등 정보보호 관리 기준에 따른 심사를 통과한 기업에만 부여된다.

펄어비스는 지난해 8월 한국인터넷진흥원(KISA)의 '정보보호 관리체계(ISMS)' 인증을 획득한 바 있다. 이번 국제 표준 인증 취득으로 정보보호 역량을 국내외에서 모두 인정받게 됐다고 회사 측은 설명했다.

김성범 정보보호최고책임자(CISO)는 "내부 역량만으로 ISO/IEC 27001 인증을 취득해 정보보호 체계 신뢰성을 검증받았다"며 "보안 분야의 투자를 계속 할 예정"이라고 말했다.

