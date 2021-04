대용량 액체수소 저장탱크 개발 협력 강화

기계연, 대우조선해양, 포스코, 가스안전공사 등 4개 기관 MOU 체결

[아시아경제 김봉수 기자] 한국기계연구원, 대우조선해양, 포스코, 한국가스안전공사 등 4개 기관·기업은 23일 수소시대 도래를 앞두고 액체수소 저장 탱크의 경쟁력을 높일 수 있는 신소재 탱크 개발을 위해 업무 협력을 강화하기로 하고 양해각서(MOU)를 체결했다.

이들은 앞으로 ▲고망간강재 및 용접 재료 개발 및 규격 인증 ▲강재 및 용접 재료의 성능평가, 고망간강 저장탱크의 안전성 검토 ▲액체수소 실증 시험 등의 협력 ▲연구인력 교류, 시설과 장비, 학술 및 기술정보 공동 활용 등 협력을 추진한다.

고망간강(High Mn Steel)은 기존 액체수소 저장탱크 소재로 활용되고 있는 스테인리스강보다 용접이 용이하면서도 가격이 낮아 차세대 액체수소 저장탱크 소재로 주목받고 있다. 하지만 아직 세계적으로 액체수소 분야에서 상용화 된 경험이 없어 액체수소 환경에서의 극저온 물성, 안전성 등의 분야에서 연구개발 수요가 커지고 있다.

이미 대우조선해양과 포스코는 2010년부터 고망간강 개발을 위한 공동연구에 착수했으며, 2015년 개발에 성공해 현재 액화천연가스(LNG) 저장탱크 소재로 사용하고 있다. 향후 LNG보다 액화온도가 더 낮은 액체수소 저장탱크용 고망간강 소재 개발에도 협력할 예정이다.

기계연은 액체수소의 공급 및 저장탱크의 성능평가 설비 구축, 성능평가를 공동으로 진행한다. 기계연은 액화수소 관련 연구 역량을 바탕으로 2019년 ‘상용급 액체수소 플랜트 연구단’을 출범하고 수소 액화 공정과 설계기술 확보, 실증 플랜트 구축에 착수한 바 있다.

이번 협약은 기계연과 대우조선해양이 2018년부터 지속적인 교류를 통해 LNG 및 수소액화 설비 등의 극저온 플랜트 분야 연구개발 협력을 이어온 끝에 포스코와 한국가스안전공사까지 다자간 협약으로 연구협력의 폭을 넓혔다.

기계연은 "국내의 대표적인 금속 재료 전문기업인 포스코와 선박, 해양플랜트 분야의 전문기업인 대우조선해양, 안전성 인증 등의 주무기관인 한국가스안전공사가 함께 참여해 상용화를 위한 협력체계가 구축됐다"면서 "대용량 액체 수소 저장 기술 관련 국내 산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr