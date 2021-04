CJ더마켓, 어버이날 맞이 ‘카네이션 선물세트’ 기획전 진행

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당이 어버이날을 맞아 5월 3일까지 식품 전문몰 CJ더마켓에서 ‘카네이션 선물세트’ 사전예약 기획전을 진행한다.

꽃 브랜드 '꾸까'와 협업해 어버이날 카네이션과 선물을 간편하게 전달할 수 있도록 기획한 행사다. ‘한뿌리 흑삼대보’와 건강간편식 ‘더비비고’ 4종, 카네이션 꽃다발을 세트로 구성했다. 카네이션은 특수 제작된 박스에 포장해 배송된다.

상대방의 성함, 연락처만 입력하는 ‘선물하기’ 기능을 활용하면 더욱 간편하게 선물할 수 있다. 주소는 선물 받을 고객이 입력한다. 직접 작성한 감사카드도 함께 전달돼 선물의 의미를 한층 살릴 수 있다. ‘카네이션 선물세트’는 CJ더마켓 홈페이지나 모바일 앱을 통해 사전예약할 수 있다. 제품은 5월 6일 일괄 발송된다.

이 외에도 건강기능식품 ‘리턴업’과 ‘한뿌리’ 브랜드 제품들을 최대 52% 할인 판매한다. ‘더비비고’ 제품도 3개 묶음 구성으로 선보여 감사한 마음을 보다 풍성하게 전할 수 있도록 했다.

CJ제일제당 관계자는 “이번 기획전을 통해 부모님과 가족에게 감사한 마음을 전달하며 뜻깊은 어버이날을 보내시길 바란다”며 “앞으로도 제품과 서비스를 결합한 기획전을 통해 소비자 편익 증진을 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

