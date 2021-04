23일 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장에서 수박을 팔고 있다. 보통 수박은 여름철 과일로 알려졌지만 평균 기온이 높아지고 재배 기술이 발달하면서 봄부터 가을까지 구매 시기가 길어졌다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.