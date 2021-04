[클릭 e종목]"LG생활건강, 올해 화장품 뚜렷한 회복세 기대"

[아시아경제 송화정 기자]NH투자증권은 23일 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,526,000 전일대비 18,000 등락률 -1.17% 거래량 49,811 전일가 1,544,000 2021.04.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG생활건강, 1분기 영업이익 3706억원…전년동기대비 11%↑[클릭 e종목] "최고의 ESG 경영 기업 LG생활건강, 실적도 순항"외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아 close 에 대해 올해 화장품 부문이 완연한 실적 회복세를 보일 것으로 전망하고 투자의견 '매수'와 목표주가 200만원을 유지했다.

LG생활건강은 올해 1분기 견조한 실적을 기록했다. 1분기 연결 기준 매출액은 2조367억원으로 전년 동기 대비 7.4% 증가했고 영업이익은 3706억원으로 11% 늘었다. 조미진 NH투자증권 연구원은 "매출액은 시장전망치(컨센서스)를 소폭 하회했으나 시장의 우려 대비 생활용품과 음료 부문에서 견조한 실적을 달성하며 영업이익은 컨센서스를 상회했다"고 분석했다.

화장품 부문은 매출액 전년 동기 대비 8.6%, 영업이익은 14.8% 각각 증가해 코로나19 발생 이후 처음으로 매출액이 성장세로 전환됐다. 특히 '후' 브랜드는 중국 현지와 면세점 채널에서 각각 58%, 29% 증가해 시장 성장률을 상회하는 호실적을 보이며 전체 성장을 견인했다. 생활용품 부문은 매출액과 영업이익이 각각 8.6%, 1.4% 늘었다. 지난해 상반기 생활용품 부문 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)를 이끌었던 위생용품의 매출액이 크게 위축됐으나 피지오겔(250억원) 편입 효과와 프리미엄 브랜드 매출 확대로 전년 대비 영업이익이 증가했다. 음료 부문은 매출액 2.0%, 영업이익은 6.9% 증가했다. 고마진 탄산 판매 호조에 따른 믹스 개선 효과와 마케팅 비용 축소로 수익성이 개선됐다.

브랜드력과 사업부별 실적을 기반으로 한 기업가치 재평가가 필요하다는 의견이다. 조 연구원은 "화장품의 실적 회복과 함께 전년도 역기저 부담이 있는 생활용품과 음료 부문도 피지오겔과 프리미엄 제품군 매출 확대 및 가격 인상 효과를 통해 견조한 실적 흐름이 유지될 것으로 예상된다"면서 "현재 LG생활건강은 국내외 동종 업체 대비 30% 이상 할인 중인 현저한 저평가 상태로 사업부별 실적 개선과 높은 브랜드력을 기반으로 한 기업가치 재평가가 필요하다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr