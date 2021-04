[아시아경제 한진주 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 2,586,842 전일가 83,800 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 기아, SUV 판매 호조에 1Q 영업익 1조763억원…142%↑(종합)[컨콜]기아 "車반도체 수급, 5월이 보릿고개"기아, 1분기 영업이익 1조763억원 "RV 판매 호조 등 영향"(상보) close 는 연결 기준 1분기 영업이익이 1조764억원으로 전년 동기 대비 142.2% 증가했다고 22일 공시했다. 매출은 16조5817억원으로 작년 동기 대비 13.8% 증가했고 당기순이익은 1조350억원으로 289.2% 늘었다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr