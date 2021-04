경남도, 1시간 생활권 광역철도망 국가 계획 반영

부울경 순환선(창원~김해~양산~울산) 광역철도

부산노포~양산웅상~울산역 광역철도

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도는 국토교통부가 발주한 한국교통연구원(KOTI)의 '제4차 국가철도망 구축계획' 용역에 부·울·경 메가시티 구축을 위한 순환철도망이 반영돼 부·울·경 메가시티 조기 실현 기대감을 표시했다.

이번 용역 결과는 22일 국토부가 한국교통연구원에서 개최한 향후 10년간의 '제4차 국가철도망 구축계획(2021∼2030)' 공청회에서 공개됐다.

제4차 국가철도망 신규사업으로 반영된 창원∼김해∼양산∼울산 부·울·경 순환 광역철도(71.5㎞) 사업은 지역 간 거점 연결사업이다.

부·울·경을 하나의 생활권으로 묶는 주요 도시 연결기능의 순환 철도 건설로 부·울·경 메가시티 플랫폼의 토대 마련에 속도를 낼 수 있게 됐다고 평가했다.

부산 노포∼양산 웅상∼울산역 광역철도(50㎞) 사업도 신규 반영됐다.

이 사업도 부·울·경 광역철도망 구축으로 1시간 생활권 경제공동체와 동일 생활권 실현으로 부·울·경 메가시티 조기 실현에 이바지할 것으로 기대했다.

일반철도로는 대합산단산업선(5.68㎞)이 반영됐다.

대합산단산업선은 대구국가산단에서 창녕대합산단까지를 연결하는 단선전철이다.

영남권내륙의 산업물류와 경남 중부내륙의 산업물류를 처리할 수 있을 뿐만 아니라 양 지역 간 여객 수송에도 큰 도움이 될 것이란 전망이다.

이밖에 창녕대합산단과 창원을 잇는 창원산업선(49.2㎞), 마산과 마산 신항 간 마산신항선(12.7㎞)은 제4차 국가철도망 계획에 추가 검토사업으로 반영됐다.

윤인국 도 미래전략국장은 "추가 검토사업으로 반영된 창원산업선, 마산신항선은 부산항신항, 진해신항, 마산가포신항 조성에 따른 물동량 증가 시 기존 경부선 용량한계에 대비할 수 있는 노선이다"며 "이 노선의 필요성을 강조해 정부 확정·고시 전 일반철도로 반영될 수 있도록 지속해서 건의할 계획이다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr